Британские спецслужбы предотвратили теракт накануне Рождества
26 декабря 2016, 20:21
О том, где подозреваемые планировали осуществить взрыв, не сообщается.
Теракт с использованием замаскированной под мобильный телефон бомбы предотвратили британские спецслужбы накануне Рождества. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
"Полиция раскрыла заговор группировки "Исламское государство" с целью взорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу перед Рождеством. По делу арестованы двое", — сообщает издание.
Заседание суда в Лондоне, постановившего арестовать предполагаемых террористов, прошло еще в сочельник, а о раскрытии преступного заговора газета сообщила в понедельник. Арестованным предъявлен ряд обвинений, связанных с террористической деятельностью. О том, где подозреваемые планировали осуществить взрыв, не сообщается.
"Мунир Хассан Мохаммед, 35-летний беженец из Эритреи, обвинен в подготовке теракта, членстве в ИГ и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный телефон. Роуанде Эль Хассан, которой 32 года, предъявлены подобные обвинения, за исключением членства в ИГ", — отмечает газета.
Денис Ворошилов.
Фото: Flickr/ Alex Drennan.
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