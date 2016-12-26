Британские спецслужбы предотвратили теракт накануне Рождества

О том, где подозреваемые планировали осуществить взрыв, не сообщается.

Теракт с использованием замаскированной под мобильный телефон бомбы предотвратили британские спецслужбы накануне Рождества. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на полицию, передает РИА Об этом пишет газета Sun со ссылкой на полицию, передает РИА Новости





"Полиция раскрыла заговор группировки "Исламское государство" с целью взорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу перед Рождеством. По делу арестованы двое", — сообщает издание.





Заседание суда в Лондоне, постановившего арестовать предполагаемых террористов, прошло еще в сочельник, а о раскрытии преступного заговора газета сообщила в понедельник. Арестованным предъявлен ряд обвинений, связанных с террористической деятельностью. О том, где подозреваемые планировали осуществить взрыв, не сообщается.





"Мунир Хассан Мохаммед, 35-летний беженец из Эритреи, обвинен в подготовке теракта, членстве в ИГ и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный телефон. Роуанде Эль Хассан, которой 32 года, предъявлены подобные обвинения, за исключением членства в ИГ", — отмечает газета.



