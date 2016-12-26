Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Британские спецслужбы предотвратили теракт накануне Рождества

26 декабря 2016, 20:21

О том, где подозреваемые планировали осуществить взрыв, не сообщается.


Теракт с использованием замаскированной под мобильный телефон бомбы предотвратили британские спецслужбы накануне Рождества. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

"Полиция раскрыла заговор группировки "Исламское государство" с целью взорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу перед Рождеством. По делу арестованы двое", — сообщает издание.

Заседание суда в Лондоне, постановившего арестовать предполагаемых террористов, прошло еще в сочельник, а о раскрытии преступного заговора газета сообщила в понедельник. Арестованным предъявлен ряд обвинений, связанных с террористической деятельностью. О том, где подозреваемые планировали осуществить взрыв, не сообщается.

"Мунир Хассан Мохаммед, 35-летний беженец из Эритреи, обвинен в подготовке теракта, членстве в ИГ и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный телефон. Роуанде Эль Хассан, которой 32 года, предъявлены подобные обвинения, за исключением членства в ИГ", — отмечает газета.

Денис Ворошилов.

Фото: Flickr/ Alex Drennan.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код