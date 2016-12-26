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Новости за сегодня

Под видом образовательных курсов

 

В СЦК состоялась пресс-конференция, посвященная действию Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».

В ходе встречи Вице-Министр по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын отметил, что данный документ обеспечивает законность в сфере религии и вносит важный вклад в обеспечение стабильности религиозной ситуации в стране. Закон разрешает заниматься религиозной деятельностью в стране исключительно официально зарегистрированным религиозным объединениям.

В качестве примера спикер привел случаи, когда под видом деятельности образовательных курсов, курсов обучения языкам, медицинских, благотворительных или иных структур пытаются проповедовать религию. В таких случаях управление по делам религий или правоохранительные органы могут привлечь их к ответственности.

Вице-Министр также добавил, что имеются факты нарушения внутреннего порядка культовых зданий последователями деструктивных религиозных течений, демонстративного игнорирования мнений имамов и прихожан мечетей.

- Надо учесть, что они нарушают не только внутренние правила, но и законы. Подобные действия могут квалифицироваться как воспрепятствование законной религиозной деятельности, хулиганство или разжигание религиозной розни. Законом упорядочена и миссионерская деятельность. Миссионеры должны быть представителями официально зарегистрированного в Казахстане религиозного объединения, - сообщил Б. Арын.

 

Пресс-служба

Министерства по делам религий и гражданского общества РК

 

26 декабря 2016, 10:39
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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