Опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154
26 декабря 2016, 20:33
Источник в медицинских кругах Москвы не уточнил имя жертвы.
Тело первой жертвы авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем уже опознано, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах столицы.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза
"В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил имя жертвы.
По его словам, для оказания помощи родственникам погибших в морге дежурят бригады медиков и психологов.
Ранее сообщалось, что все тела будут доставлены для опознания и проведения генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
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Фото: Артур Лебедев/ТАСС.
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