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Новости за сегодня

В КНБ сообщили результаты спецоперации против экстремистов

 

Комитет национальной безопасности завершил начатую 21 декабря специальную операцию по ликвидации ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности данной организации совместно с подразделениями органов внутренних дел задержаны 33 человека.

В ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников «Ат-Такфир уаль-Хиджра» обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег. Назначены необходимые экспертизы.

По совокупности полученных на сегодняшний день доказательств, в отношении 7-ми лидеров и активных участников ячеек «Ат-Такфир уаль-Хиджра» применена мера пресечения в виде содержания под стражей, одному - подписка о невыезде.

В отношении 8-ми лиц избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 17 рядовых членов организации пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей.

Большинство задержанных лиц начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием. От них получены сведения о проведении тайных сборов, где пропагандировалась радикальная идеология. При этом деятельность казахстанских ячеек управлялась из-за рубежа.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

 

26 декабря 2016, 09:31
Источник, интернет-ресурс: КНБ РК

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