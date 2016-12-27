Обама рассказал о своей неслучившейся победе на выборах

Президент США Барак Обама заявил, что в том случае, если бы он снова участвовал в выборах президента от демократов, он бы одолел Дональда Трампа. Его слова приводит CNN.





«Я уверен, что, пойди я на выборы снова и объяви об этом, я смог бы мобилизовать большинство американцев в свою поддержку, — объяснил он. — Я беседовал с людьми по всей стране, и даже те, кто не были со мной согласны, вполне могли сказать, что я, тем не менее, иду в правильном направлении».





По мнению Обамы, главной ошибкой демократов было игнорирование интересов целых слоев общества, особенно тех, которых никак не затронули проводимые реформы, и отрыв от простого народа. При этом он похвалил Хиллари Клинтон, которая «прекрасно держалась в сложных обстоятельствах», и посетовал на прессу, которая неверно освещала ее шаги и заявления.





Обама возглавляет США с 2008 года. 20 января 2017-го, после инаугурации Трампа, он покинет свой пост.







