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На месте крушения нашли хвостовую часть Ту-154 с фрагментами двигателя

27 декабря 2016, 00:27

Все найденные фрагменты доставляются на берег и передаются следственным органам.


На месте крушения Ту-154 в Черном море обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя. Об этом сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Новости.

"Под водой обнаружен еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них – хвостовая часть с фрагментами двигателя", — говорится в сообщении.

Как отмечает Минобороны РФ, все найденные фрагменты доставляются на берег и передаются следственным органам.

Отмечается, что с первых часов после трагедии Минобороны РФ достоверно информирует обо всех изменениях и фактах в ходе поисковой операции.

"Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев или черных ящиков. Их поиском на грунте круглосуточно занимается специальная группа водолазов", — добавили в министерстве.

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Фото: РИА Новости. МЧС РФ.

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