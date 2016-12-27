На месте крушения нашли хвостовую часть Ту-154 с фрагментами двигателя

Все найденные фрагменты доставляются на берег и передаются следственным органам.

На месте крушения Ту-154 в Черном море обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя. Об этом сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Об этом сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Новости





"Под водой обнаружен еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них – хвостовая часть с фрагментами двигателя", — говорится в сообщении.





Как отмечает Минобороны РФ, все найденные фрагменты доставляются на берег и передаются следственным органам.





Отмечается, что с первых часов после трагедии Минобороны РФ достоверно информирует обо всех изменениях и фактах в ходе поисковой операции.





"Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев или черных ящиков. Их поиском на грунте круглосуточно занимается специальная группа водолазов", — добавили в министерстве.





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