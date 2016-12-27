Следователи из России по делу Карлова посетили генпрокурору Анкары
27 декабря 2016, 00:46
Встреча продолжалась около часа. Ее подробности не приводятся.
Российская делегация, прибывшая в Турцию для участия в расследовании убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, встретилась с заместителем генерального прокурора Анкары Неджипом Джемом Ишчименом, руководящим отделом по борьбе с преступлениями против конституционного строя. Об этом сообщило агентство Anadolu, передает РИА Новости.
Встреча продолжалась около часа. Ее подробности не приводятся.
Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".
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Фото: РИА Новости. Anadolu Agency.
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