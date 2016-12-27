Следователи из России по делу Карлова посетили генпрокурору Анкары

Встреча продолжалась около часа. Ее подробности не приводятся.

Российская делегация, прибывшая в Турцию для участия в расследовании убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, встретилась с заместителем генерального прокурора Анкары Неджипом Джемом Ишчименом, руководящим отделом по борьбе с преступлениями против конституционного строя. Об этом сообщило агентство Anadolu, передает РИА Об этом сообщило агентство Anadolu, передает РИА Новости





Встреча продолжалась около часа. Ее подробности не приводятся.





Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".





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