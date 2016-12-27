85 лет исполнилось казахстанской кузнице пограничных кадров
27 декабря 2016, 01:07
В торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию образования Академии пограничной службы, приняли участие руководство погранслужбы, представители акимата.
В Алматы прошло торжественное собрание, посвященное 85-летию Академии пограничной службы КНБ РК, передает Казинформ.
«Академия погранслужбы является одним из флагманов казахстанского образования в военной сфере. Залогом успеха является современная учебно-материальная база, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав высшего учебного заведения. На следующем этапе академия пограничной службы должна стать центром отечественного образования обеспечивающая опережающее развитие тактики пограничной службы. Уверен, что коллектив академии, слушатели и курсанты всегда будут находиться на высоте требований предъявляемых Президентом страны», - зачитал поздравление от имени председателя КНБ РК Карима Масимова, заместитель председателя КНБ-директор пограничной службы генерал-майор Дархан Дильманов.
От себя Дархан Дильманов добавил, что, несмотря на все трудности становления Независимости, учебному заведению удалось сохранить, а на современном этапе развить научный и педагогический потенциал. В торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию образования Академии пограничной службы, приняли участие руководство погранслужбы, представители акимата.
Пограничная академия КНБ РК, ранее Алматинское Высшее пограничное командное училище КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского было образовано в 1931 году и имеет славную многолетнюю историю. 45 выпускников пограничной академии удостоены высокого звания Героя Советского Союза, один - дважды Героя СССР, и 5 - Героев Российской Федерации. Более 300 выпускникам присвоено воинское звание «генерал». С 1944 года Пограничная академия базируется в городе Алматы и все это время поддерживает тесные связи с различными организациями города.
Данияр Дауталиев.
Фото: shekaraknb.kz
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