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Американский генерал рассказал, когда освободят Мосул и Ракку

27 декабря 2016, 01:35

Ракка считается "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе.


На освобождение сирийской Ракки и иракского Мосула и ликвидацию остатков террористической группировки "Исламское государство" уйдет два года, считает генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий войсками международной коалиции во главе с США, передает РИА Новости.

Однако Таунсенд в интервью изданию Daily Beast не назвал точных сроков окончательной победы над боевиками ИГ в Сирии и Ираке. Он также отметил прогресс, который демонстрируют иракские войска во время противостояния боевикам. По словам американского командующего, военные Ирака осваивают ведение боя с использованием танков в городских условиях.

Таунсенд, как отмечает издание, также сделал необычное для командующего силами США заявление в отношении шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном. По его словам, ополченцы были "весьма дисциплинированными" союзниками с того момента, как он прибыл в Ирак.

Таундсенд отметил заметный прогресс в наступлении на город Тель-Афар (провинция Найнава, расположен в 50 километрах к западу от Мосула), осуществляемом Шиитским народным ополчением (арабское название — "Аль-Хашд аш-Шааби).

Ракка считается "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен в 2013 году. В настоящее время силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию Ракки и ее освобождению.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского военного инструктора сообщило, что иракские силы в ближайшие дни начнут новую фазу операции по освобождению Мосула, где операция продолжается с октября при участии военных, курдских сил пешмерга и коалиции во главе с США.

Фото: Flickr/ The U.S. Army.

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