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Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье

27 декабря 2016, 01:47

От полученных повреждений ребенок скончался.


Мать столкнула своего 7-летнего ребенка из окна 15 этажа в Подмосковных Мытищах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

"Как установлено следствием, вечером 26 декабря 34-летняя жительница Калужской области, находясь в квартире в Мытищах, вытолкнула своего малолетнего ребенка 2009 года рождения из окна 15 этажа. От полученных повреждений малолетний скончался. Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК.

Фото: Сергей Стариков/ТАСС, архив.

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