В Караганде родители признались, что сожгли дочь в печи

34-летняя женщина и 37-летний мужчина арестованы. Известно, что у супругов осталось еще двое детей - общая дочь и сын женщины от первого брака.

В Караганде молодая женщина призналась в убийстве собственной дочери. По версии следствия, в январе этого года выйдя ночью в сильный мороз в дорогу, мать и отчим оставили ребёнка на трассе между Карагандой и посёлком Уштобе. И только под утро пара вернулась за малышкой. Окоченевшее тело решили не хоронить, ребёнка просто сожгли , сообщает телеканал " , сообщает телеканал " Астана ".





Шокирующая история произошла почти год назад. Но подробности дела стали известны только сейчас, когда мать погибшей девочки пришла с повинной в полицию. Женщина рассказала следствию страшные подробности: прошлой зимой в половине девятого вечера она вместе с дочерью и гражданским мужем направились к знакомым в село. Однако до гостей пара добралась вдвоем. Проводится досудебное расследование по статье "Убийство несовершеннолетнего лица".





Чингиз Нурдаулетов, старший прокурор Управления прокуратуры Карагандинской области:





- Оставили несовершеннолетнюю дочь 2013 года рождения. Отчего последняя скончалась от переохлаждения. В последствие, обнаружив ее труп, они сожгли его в одном из дачных домов.





Марина Иневатова, корреспондент:





- Место гибели девочки вот эта небольшая проселочная дорога, она расположена в 200 метрах от основной Уштобинской трассы в нежилой зоне в районе лесопосадки. Скорее всего, крики о помощи и плач ребенка никто просто не услышал, а добраться до самого поселка малышка уже не смогла.





34-летняя женщина и 37-летний мужчина арестованы. Известно, что у супругов осталось еще двое детей - общая дочь и сын женщины от первого брака. Сейчас ими занимаются органы опеки. Что заставило пойти мать на страшное преступление, следствие пока не разглашает. Знакомая же семейства, жительница Караганды Галина Грущенко, рассказывает, что в семье часто скандалили. Муж бил жену и якобы попрекал неродными детьми.





Галина Грущенко:





- Он бил ее, прям даже у нас здесь избивал. Она его боялась. Может поэтому она ничего никому не говорила. Когда они приезжали к нам, я спрашивала, где девочка, она говорила, что отдала ее родному отцу. Я и поверила.





Оценку работы компетентных органов даст прокуратура, по окончанию расследованию уголовного дела. Им предстоит выяснить, почему органы опеки и управление по делам несовершеннолетних не отреагировали на пропажу ребенка.





М. Иневатова.







