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Казахстанские синоптики прогнозируют во вторник сильные осадки

27 декабря 2016, 06:06

Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра.


На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, на юге и юго-востоке республики в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 25 м/с, утром и днем на юго-западе области более 30 м/с. В Южно-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед, ветер 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами – туман, гололед. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Акмолинской области местами – метель, ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, ночью и утром туман. Днем в Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области ожидаются местами метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, днем в Жарминской районе порывы ветра 25 м/с.

В Алматы +2, преимущественно облачно.

В Астане -9, облачно, к вечеру снег.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.


Фото: chto-proishodit.ru


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