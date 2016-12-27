Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Семьи погибших при крушении Ту-154 москвичей получат по миллиону рублей

27 декабря 2016, 06:25

Собянин также распорядился возместить родственникам погибших, имевших место жительства в Москве, расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел погибших.


Родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, имевших место жительства в Москве, выплатят по одному миллиону рублей. Соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте, пишет РИА Новости.

"Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы: выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Красно­дарском крае 25 декабря 2016 году, имевших место жительства в городе Москве, в размере 1 миллиона рублей (на каждого погибшего)", — говорится в тексте документа.

Кроме того, Собянин распорядился возместить родственникам погибших, имевших место жительства в Москве, расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел погибших.

Ранее Собянин выразил соболезнования родным и близким в связи с крушением Ту-154. Он также отметил, что город окажет всю необходимую психологическую и материальную помощь семьям погибших москвичей.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Все новости по теме смотрите здесь.

Фото РИА Новости. Макс Ветров


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код