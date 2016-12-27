В казахский язык введут до 27 тысяч новых терминов

В казахском языке появится до 27 тысяч новых терминов. Об этом на заседании республиканского совета «Мирас» в центральном аппарате партии «Нұр Отан» рассказала вице-министр культуры и спорта Актоты Райымкулова, передает телеканал «Астана».

По данным Райымкуловой, над созданием терминов несколько лет работает ономастическая комиссия. С момента независимости она утвердила 18 тысяч новых слов. В следующем году эту цифру планируется довести до 30 тысяч. При этом во время работы над терминологией специалисты заимствуют слова из английского и французского языков.

Кроме того, эксперты занимаются переименованием улиц и населённых пунктов. За 25 лет изменены названия более тысячи трёхсот сёл, шести городов и почти восьми тысяч улиц. Но есть проблема: около сотни железнодорожных станций в Казахстане до сих пор имеют старые названия. Сейчас ономастическая комиссия работает над их переименованием.

Актоты Райымкулова, вице-министр культуры и спорта РК: «Сейчас в нашем государстве в названиях жд-станций много ошибок. В связи с этим у нашего общества много претензий. В городах, местностях носят разные названия, например, Актобе - Актюбинск, Кокшетау - Кокчетав, Костанай - Кустанай, Шу - Чу и так далее».

Тем не менее, некоторые члены совета «Мирас» работой ономастической комиссии оказались недовольны. Говорят, многие вопросы специалисты по терминологии решать не успевают. Поэтому общественный деятель Оразгуль Асангызы предложила создать подобную комиссию при всех министерствах и ведомствах: «Раньше в каждом министерстве был отдельный департамент, который занимался ономастикой и терминологией. Сейчас в министерствах нет ни одного подобного департамента или управления. Есть только один специалист. Что он успеет?! Будет заниматься ономастикой, терминологией или переводами?»



