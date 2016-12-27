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Медведь набросился на сотрудницу «Первого канала» в Москве

27 декабря 2016, 06:56

Помощницу режиссера спасла Роза Сябитова.


Трагедией едва не завершились съемки выходящей на «Первом канале» передачи «Про любовь»: участвовавшая в записи медведица в перерыве напала на сотрудницу съемочной группы. Телеканал «360» публикует запись очевидца, который вел трансляцию в Periscope.

Инцидент произошел 16 декабря в одном из павильонов на киностудии имени Горького в Москве.

«У него лапы, прям, смотри! Защиты не вижу. Какая к черту защита?!» — отвечал на вопросы своих подписчиков и продюсеров alex_rossi.

Наряженная в национальный костюм медведица находилась сбоку от основного места действия, а помощницы режиссера консультировали дрессировщика по поводу действий в кадре. Хищник не проявлял агрессии и послушно выполнял все команды хозяина в обмен на угощение. Забыв о мерах безопасности, одна из членов съемочной группы подошла вплотную к зверю и что-то ему протянула.

Реакция оказалась для нее неожиданной: резко поднявшаяся медведица одной лапой зацепила девушку за шнур для бейджа и кофту и с легкостью «положила» на пол. От расправы пострадавшую спасли дрессировщик и бросившаяся на помощь ведущая передачи Роза Сябитова.

«Я же просил: „Не трогайте ее!“. Зачем без разрешения…», — сетовал дрессировщик, которому удалось быстро успокоить свою воспитанницу.

Как можно судить по записи, пострадавшая отделалась несколькими ссадинами и синяками, избежав серьезных травм.


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