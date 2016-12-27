В Уганде утонула футбольная команда вместе с болельщиками

В результате трагедии погибло девять человек, еще 21 пропал без вести.

Судно с футбольной командой и болельщиками на борту потерпело крушение на озере Альберт в Уганде, пишет "Корреспондент".

Как сообщает The Sun, игроки и болельщики из деревни в округе Булиза направлялись на товарищеский матч в честь католического Рождества. Лодка успела отплыть лишь на 100 метров от берега, после чего перевернулась и пошла ко дну.

В результате трагедии погибло девять человек, еще 21 пропал без вести. Всего на судне было 45 людей.





Командир местной полиции Джон Рутагира прокомментировал данное происшествие: «Они перегрузили лодку. Очевидцы сообщают, что большинство людей сидело на одной стороне лодки, что нарушило равновесие. Из-за этого лодка и перевернулась. На данный момент мы можем подтвердить спасение лишь 15 человек».

Также сообщается, что большинство утонувших и пропавших без вести не умели плавать.



