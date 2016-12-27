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В Японии создали "туалетную бумагу" для смартфонов

27 декабря 2016, 07:13

После использования бумагу рекомендуется смыть в унитазе.


В Японии появилась "туалетная бумага" для очистки экрана мобильного телефона. Ее выпуском занялся японский мобильный оператор NTT Docomo, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на портал Mainichi.

Новинка появилась в терминалах аэропорта Нарита. В кабинках семи туалетов рядом с рулонами туалетной бумаги были повешены маленькие рулончики для очистки экрана. После использования бумагу рекомендуется смыть в унитазе.

По словам доктора Саймона Парка из Университета Суррея в Великобритании, на экране среднестатистического мобильного телефона в 18 раз больше потенциально опасных бактерий, чем на ручке смыва в мужском туалете. Одной из наиболее опасных бактерий является золотистый стафилококк.





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