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Российские звезды без макияжа

27 декабря 2016, 07:38

Звезды российского шоубиза во всей своей натуральной красе.


Давайте посмотрим, кому идет личико без косметики, а кому лучше не показываться без тщательно наложенного макияжа.

1. Анна Семенович, 35 лет


2. Анна Седокова, бывшая участница группы «ВИА Гра», 32 года


3. Алена Водонаева, 33 года


4. Вера Брежнева, 33 года


5. Нюша, 24 года


6. Надя Михалкова, 28 лет


7. Полина Гагарина, 28 лет


8. Вика Дайнеко, 27 лет


9. Ани Лорак, 36 лет


10. Анфиса Чехова, 37 лет


11. Оксана Федорова, 37 лет


12. Тина Канделаки, 40 лет


13. Валерия, 47 лет


Источник: onedio


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