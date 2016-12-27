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В Китае серия из 13 аварий унесла жизни пяти человек

27 декабря 2016, 08:13

Четыре человека погибли на месте, один скончался позднее в больнице.


По меньшей мере пять человек погибли, еще 25 были ранены в результате сразу 13 ДТП, которые произошли на трассе в китайской провинции Шаньдун.

Как передает РИА Новости, аварии произошли в понедельник вечером на шоссе Пекин-Шанхай в районе уезда Цзиян из-за плохих погодных условий. Отмечается, что в это время шел снег с дождем.

Четыре человека погибли на месте, один скончался позднее в больнице. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, им оказывается необходимая помощь.

Ведется расследование случившегося.

© AP Photo/ Xinhua/Zhan Yan


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