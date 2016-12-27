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Трамп уверен, что его избрание уже поспособствовало росту экономики

27 декабря 2016, 08:18

Инаугурация Трампа пройдет 20 января.


Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его победа на выборах уже поспособствовала росту экономики в мире, где "не было надежды", передает РИА Новости.

"Мир был мрачным, пока я не победил – не было никакой надежды. Сейчас рынок растет почти на 10%, а траты на Рождество превысили триллион долларов!", — написал Трамп в своем Twitter.

Политик не уточнил, что пишет именно о США, но традиционно именно американцы тратят на рождественские праздники сотни миллиардов долларов – больше всех в мире.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

© AFP 2016/ Don Emmert


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