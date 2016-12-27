СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Новогодние каникулы они планируют провести в России — с родными и друзьями.
Первые лица государства и российские политики встретят новый, 2017 год, по уже сложившейся традиции дома в семейном кругу, пишет РИА Новости. Новогодние каникулы они планируют провести в России — с родными и друзьями.
Владимир Путин, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметит Новый год, как и большинство россиян, с родными и друзьями. Лишь однажды глава государства изменил этой традиции: 31 декабря 2013 года он неожиданно прибыл в Хабаровск, где встретил Новый год с пострадавшими от наводнения местными жителями.
Глава правительства России Дмитрий Медведев проведет новогоднюю ночь в кругу семьи. На праздничном столе, как рассказал премьер-министр, будут блюда, приготовленные из отечественных продуктов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко наступление 2017 года встретит в родном Санкт-Петербурге, а праздничные дни проведет в России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует все новогодние каникулы провести дома с семьей.
Фото РИА Новости. Сергей Гунеев
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