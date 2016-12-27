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Трамп опроверг слова Обамы о его возможной победе на выборах в 2016 году

27 декабря 2016, 08:36

Трамп также назвал главные причины поражения Клинтон.


Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал слова уходящего хозяина Белого дома о том, что он одержал бы победу на прошедших выборах главы государства, если бы мог в них участвовать. Свое мнение политик выразил в Twitter, сообщает РИА Новости.

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Он должен был так сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО!", — написал Трамп.

Избранный президент также обозначил главные, на его взгляд, причины поражения кандидата от демократов Хиллари Клинтон — реформа системы медицинского страхования, сокращение рабочих мест и борьба с террористами из "Исламского государства".

Барак Обама 26 декабря заявил, что если бы он принял участие в выборах президента в качестве кандидата от Демократической партии, то одержал бы верх над республиканцем Дональдом Трампом.

Фото REUTERS/ Kevin Lamarque


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