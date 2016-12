Трамп опроверг слова Обамы о его возможной победе на выборах в 2016 году

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал слова уходящего хозяина Белого дома о том, что он одержал бы победу на прошедших выборах главы государства, если бы мог в них участвовать. Свое мнение политик выразил в Twitter, сообщает РИА Новости.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc.