Трамп опроверг слова Обамы о его возможной победе на выборах в 2016 году

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал слова уходящего хозяина Белого дома о том, что он одержал бы победу на прошедших выборах главы государства, если бы мог в них участвовать. Свое мнение политик выразил в Twitter, сообщает РИА Новости.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Он должен был так сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО!", — написал Трамп.

Избранный президент также обозначил главные, на его взгляд, причины поражения кандидата от демократов Хиллари Клинтон — реформа системы медицинского страхования, сокращение рабочих мест и борьба с террористами из "Исламского государства".

Барак Обама 26 декабря заявил, что если бы он принял участие в выборах президента в качестве кандидата от Демократической партии, то одержал бы верх над республиканцем Дональдом Трампом.

Фото REUTERS/ Kevin Lamarque