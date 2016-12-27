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Четверо жителей Дели изнасиловали американку в пятизвездочном отеле

27 декабря 2016, 08:42

Полиции Дели часто приходится расследовать дела об изнасиловании.


Полиция Нью-Дели арестовала четверых мужчин, которых подозревают в изнасиловании туристки из США в апреле этого года, передает Русская служба ВВС.

Пострадавшая утверждает, что она остановилась в пятизвездочном отеле индийской столицы, когда местный гид и еще несколько мужчин напали на нее и изнасиловали. Женщина также заявляла, что мужчина сняли нападение на видео и угрожали опубликовать его, если она расскажет кому-нибудь об изнасиловании.

Помимо гида полиция арестовала водителя, уборщика и сотрудника отеля.

После инцидента женщина, чье имя не раскрывается, вернулась в США и уже оттуда отправила жалобу в полицию индийской столицы. В декабре она вернулась в Индию для дачи показаний.

Сами подозреваемые отрицают свою вину. Они также утверждают, что женщина поехала с ними в Агру на следующий день после предполагаемого изнасилования.

Преступления сексуального характера регистрируются в Индии довольно часто и вызывают растущее возмущение общественности.

В июле израильская туристка заявила, что стала жертвой группового изнасилования в индийском штате Химачал-Прадеш.

Незадолго до этого суд в Дели приговорил пятерых мужчин к пожизненным тюремным срокам за групповое изнасилование 52-летней туристки из Дании в январе 2014 года.


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