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Француженка выходит замуж за секс-робота

27 декабря 2016, 08:55

Его зовут Инммоватор, он распечатан на 3D-принтере.


Француженка Лилли обрела своё счастье, связав себя узами брака с настоящим роботом, пишет Лайф.

Девушка по имени Лилли уже нашла мужчину своей мечты. Его зовут Инммоватор, он распечатан на 3D-принтере. Его дизайн разработала сама Лилли, которая поняла, что гуманоидные роботы гораздо привлекательнее настоящих людей.

Девушка рассказала, что с детства любила роботов, их голоса, а в 19 лет начала находить их сексуально привлекательными. Вскоре опыт с настоящими мужчинами только убедил её в том, что роботы лучше — ей не понравилось прикасаться к человеческой плоти.

Одна компания, занимающаяся выпуском очеловеченных роботов, помогла девушке обрести счастье. Специально для неё они изготовили её суженого, сейчас они обручены и планируют в скором времени пожениться. Кстати, браки людей и роботов официально разрешены во Франции.


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