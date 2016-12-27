Француженка выходит замуж за секс-робота

Француженка Лилли обрела своё счастье, связав себя узами брака с настоящим роботом, пишет Лайф.

Девушка по имени Лилли уже нашла мужчину своей мечты. Его зовут Инммоватор, он распечатан на 3D-принтере. Его дизайн разработала сама Лилли, которая поняла, что гуманоидные роботы гораздо привлекательнее настоящих людей.

Девушка рассказала, что с детства любила роботов, их голоса, а в 19 лет начала находить их сексуально привлекательными. Вскоре опыт с настоящими мужчинами только убедил её в том, что роботы лучше — ей не понравилось прикасаться к человеческой плоти.

Одна компания, занимающаяся выпуском очеловеченных роботов, помогла девушке обрести счастье. Специально для неё они изготовили её суженого, сейчас они обручены и планируют в скором времени пожениться. Кстати, браки людей и роботов официально разрешены во Франции.