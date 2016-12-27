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В ВКО няням и воспитателям детсадов запретили пользоваться смартфонами

27 декабря 2016, 09:05

Тех, кто посмеет нарушить новый запрет, могут лишить работы.


В Восточно-Казахстанской области няням и воспитателям в детских садах запретили пользоваться смартфонами, передает телеканал КТК.

По словам руководителя управления образования области Айжан Садыковой, введение данного ограничения поможет обезопасить детей во время пребывания в дошкольных учреждениях. Тех, кто посмеет нарушить новый запрет, могут лишить работы.

Оказалось, что в последнее время родители стали жаловаться на то, что сотрудники, вместо того, чтобы заниматься детьми, часами сидят за смартфонами. Воспитатели и няни так погружаются в телефоны, что совершенно забывают о своих обязанностях, а дети из-за такой беспечности получают травмы.

Также специалисты обеспокоены случаями взрывов телефонов. Так в Актау погиб ребенок, а 28-летняя актюбинка получила сильнейшие ожоги.

Фото yandex.ru

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