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Неизвестный устроил пять взрывов на территории дома правительства Таиланда

27 декабря 2016, 09:16

Пока неизвестно, удалось ли полицейским из состава охраны дома правительства задержать злоумышленника.


Неизвестный мужчина проник во вторник рано утром на территорию дома правительства Таиланда, залез на крышу находящегося там почтового отделения и сбросил оттуда по очереди пять взрывпакетов в форме шариков для игры в пинг-понг, сообщает интернет-версия газеты Nation, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, происшествие вызвало кратковременную панику среди сотрудников аппарата правительства. Дом правительства Таиланда представляет собой комплекс зданий, в которых работают кабинет министров и аппарат правительства.

Пока неизвестно, удалось ли полицейским из состава охраны дома правительства задержать злоумышленника. По данным газеты, во время взрывов никто не пострадал.

Фото © AP Photo/ Sakchai Lalit

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