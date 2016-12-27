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Синдзо Абэ возложил цветы к могиле американских военных на Гавайях

27 декабря 2016, 09:22

В ходе визита на остров Оаху японский премьер вместе с президентом США посетит базу американских ВМС в Перл-Харборе.


Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возложил цветы к могиле американских солдат в Гонолулу в ходе своего двухдневного визита на Гавайи, сообщает во вторник агентство Kyodo, передает "Интерфакс".

Путешествие Абэ по острову Оаху началось с расположенного внутри кратера потухшего вулкана кладбища "Панчбоул". Оно появилось во время битвы за Перл-Харбор в 1941 году, и с тех пор там были захоронены более 30 тысяч военнослужащих США, погибших в годы Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн.

Японский премьер также почтил память своих соотечественников, погибших при Перл-Харборе, и возложил венок к их могилам.

В среду Абэ планирует приехать на саму базу ВМС США, где вместе с президентом США Бараком Обамой, который также сейчас находится на Гавайях, посетит мемориал линкора "Аризона". Он был построен в память более чем о тысяче американцев, погибших во время нападении Японии на Перл-Харбор, которое побудило США вступить во Вторую мировую войну.

До этого ни один глава японского правительства не принимал участия в церемонии у мемориала "Аризоне". В то же время, Абэ - не первый премьер, побывавший в Перл-Харборе. Власти Японии особо отмечают, что во время визита Абэ не будет извиняться за нападение своей страны на американскую базу.

Фото: Reuters

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