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Турецким СМИ запретили писать о расследовании убийства посла РФ

27 декабря 2016, 09:26

Постановление суда будет действовать, пока продолжается расследование.


Суд в Анкаре наложил временный запрет на публикацию в СМИ материалов, имеющих отношение к ходу расследования убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщило в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на информированный источник.

Он пояснил, что Седьмой суд Анкары принял такое решение в связи с запросом столичной прокуратуры. Запрет будет действовать до конца расследования, передает ТАСС.

В соответствии с решением суда запрещено публиковать фото и видеоматериалы, сделанные во время убийства и после него на месте преступления, данные о подозреваемых в связях с убийцей.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре, когда выступал на открытии посвященной России фотовыставки.

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Фото © РИА Новости. Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL

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