Лидеры стран ЕАЭС подписали новую редакцию Таможенного кодекса Союза

Лидеры стран ЕАЭС подписали новую редакцию Таможенного кодекса Союза. Свои подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Армении Серж Саргсян, передает ТАСС.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Члены союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году, начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет- магазинов в страны ЕАЭС. Первое снижение - это €500 в 2018 г. Сверх нормы в €500 предусмотрен платеж в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. По истечении двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение до €200, сверх этого - уплата 15%, но не менее €2 за 1 кг.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.