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Новости за сегодня

Назарбаев констатировал ряд проблем в ЕАЭС

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатировал целый ряд внутренних проблем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и предложил создать антикризисный совет в рамках объединения, передает РИА Новости.

«Надо было бы создать нам, чтобы изучать все эти вопросы, антикризисный совет, в который можно привлечь экспертов мирового уровня иностранных, наших. Совет должен стоять особняком в структуре комиссии (Евразийской экономической комиссии - ред.) под общей текучкой бюрократии, несмотря на нашу стратегию», — сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что работа совета должны быть «ориентирована на глубокий анализ, подготовку предложений и практическое решение имеющихся проблем».

«Мы должны знать, как поставить плечо друг другу в непростых экономических условиях. Для этого нужен орган, который разрабатывает эти вопросы», — сказал президент Казахстана.

По его словам, «на наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза».

«К ним относятся остающееся еще большое количество барьеров во взаимной торговле, дополнительные требования и ограничения каждой страны, сложности при транзите товаров, обеспечительные платежи при доступе на рынки, препоны со стороны местных властей и другие», —пояснил Назарбаев.

«Мы понимаем, что эти проблемы всегда были и будут, они временные, встречающиеся в любом интеграционном процессе на начальном этапе. Должно, наверное, пройти время, чтобы правительства и бизнес стран набрали необходимый опыт совместной работы, приспособились друг к другу, но желательно это провести скорее» — заявил Назарбаев.

«В этих условиях думаю, что будет правильным начать работу по выработке в рамках в ЕврАзЭС совместных мер по поддержке наших экономик для решения имеющихся проблемных вопросов», — добавил глава Казахстана.

 

27 декабря 2016, 09:13
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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