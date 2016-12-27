В ЕАЭС приветствуют переговоры по ЗСТ с Ираном, Египтом, Индией, Сингапуром

Президенты четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили старт переговоров по подготовке соглашения о зоне свободной торговли стран объединения с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром. Об этом сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, передает РИА Новости.

«Первый трек переговоров о заключении договоров о зоне свободной торговли запущен, мы ведем переговоры с Израилем, Сербией, а также отдельный процесс торгово-экономических отношений запущен с КНР», — сказал Саркисян журналистам по итогам заседания Высшего евразийского экономического союза.

«Сегодня президенты четырех стран одобрили предложение о том, что нам необходимо запустить также переговорный процесс с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром», — добавил он.

Саркисян отметил, что на платформе ЕЭК начнется интенсивный процесс по подготовке заключения соглашений с этими странами.

В заседании ВЕЭС, которое проходит в понедельник в Санкт-Петербурге, не принимает участие Белоруссия.