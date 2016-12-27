В Акмолинской области пропал полицейский
27 декабря 2016, 09:58
На поиск пропавшего ориентирован личный состав ДВД Акмолинской области.
В Акмолинской области пропал 27-летний сотрудник УВД города Кокшетау Еламанов Дархан Муратович, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
Еламанов Дархан был одет по форме зимнего обмундирования. Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы коротко постриженные темного цвета.
На поиск пропавшего ориентирован личный состав ДВД Акмолинской области. При получении какой-либо информации о его местонахождении, необходимо сообщить в полицию на «102» или по телефонам 8-716-2-29-96-00, 8-716-2-25-78-05.
Фото: ДВД Акмолинской области, lenta.ru
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