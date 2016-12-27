Казахстанские Дед Мороз и Снегурочка победили своих новосибирских коллег в поединке у Урганта

Максим Павлов (Алматы) и Вероника Тетерина (Караганда) оказались быстрее и опытнее своих соперников из Новосибирска.

Дед Мороз и Снегурочка из Казахстана в эфире передачи «Вечерний Ургант» в шуточной форме поборолись за звание «Самого лучшего деда» с представителями из Новосибирска. Пара: Максим Павлов из Алматы и Вероника Тетерина из Караганды справились с заданием ведущих быстрее и стали победителями этого эпизода , сообщает , сообщает Zakon.kz





Остальные поединки Дедов Морозов и Снегурочек будут проводиться еще до конца года. "Победитель получит положительную рекомендацию в наших социальных сетях и подтверждение, что он самый лучший!», - рассказал И.Ургант.













