Умирзак Шукеев: У трансформации «Самрук-Казыны» есть реальный результат

Группа компаний «Самрук-Казыны» заключили соглашения на сумму 5 млрд тенге с алматинскими инновационными предприятиями в рамках акции «Госзаказ-2017».

В этом году акция «Госзаказ» проводится в десятый раз, акцент сделан на сферу нефтедобычи и информационных продуктов. В ходе демонстрации конструкторских разработок представители 12 портфельных компаний фонда осмотрели проекты, некоторые из них не имеют аналогов в Казахстане и могут заменить предложения зарубежных компаний в структуре закупок.

Например, на территории второй очереди СЭЗ «ПИТ» были запущены новые объекты: учебно-тренажерный центр «KBTU Drilling Centre» и «Казахстанская морская академия». Это современные центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, которые подготовят специалистов бурения на морском шельфе и исключат необходимость направления специалистов за рубеж.

«В составе КМГ мы создали институт бурения, получили конкретный результат, например, в сфере разведки и добычи. На практике видно, что добычу на наших старых месторождениях можно повысить без особых капиталовложений только за счет оптимизации процессов бурения, выбора технологий, эксплуатации наземного оборудования. Если распространить этот результат на все месторождения КМГ, то по расчетам экспертов, это может принести дополнительную добычу в размере 6-7 млн тонн в год. Это реальный результат трансформации», - сказал председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев.

Генеральный директор ТОО «НИИ технологий добычи и бурения» Джон Ричард Денис отмечает, что «применение на практике тренажера-имитатора бурения скважин поднимет стандарты качества работы на новый уровень. При этом издержки, затрачиваемые на обучение специалистов за рубежом, будут существенно сокращены, а риски, связанные с повышенным травматизмом, сведены к минимуму».