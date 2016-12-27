О ситуации в АО «Казкоммерцбанк»

АО «Казкоммерцбанк» выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства клиентов в полном объеме.

Правление Национального Банка ранее приняло решение о предоставлении АО «Казкоммерцбанк» краткосрочного финансирования на сумму 400,8 млрд. тенге, учитывая системную значимость банка. Заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка.

На сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. АО «Казкоммерцбанк» возвращена Национальному Банк у половина от ранее выделенных средств.

В настоящее время увеличение капитал а банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. В связи с этим Национальным Банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе АО «Казкоммерцбанк», по повышению уровня капитализации.