Возобновляемая электроэнергетика и энергосбережение - приоритетный рынок для инновационной системы Казахстана. Ежегодно объем ввода новых мощностей по возобновляемым источникам энергии растет на 25%

На этом рынке работает уже более 50 компаний.

В конце октября Международное Энергетическое Агентство подлило оптимизма в бурноразвивающийся рынок ВИЭ. Агентство повысило прогнозы роста в секторе на 13% по сравнению с прогнозами 2015 года. Так к 2021 году ожидается сокращение затрат в солнечной энергетике на 21%, в ветровой - на 15%. В Казахстане ввод электромощностей на возобновляемых источниках энергии ежегодно растет на четверть. В 2015 году объем инвестиций направленных на развитие зеленой экономики составил 9,3 миллиарда тенге, что в 5 раз больше, чем в 2014 году.

Переход Казахстана к низкоуглеродному развитию и зеленой экономике повышает интерес бизнеса к отечественным разработкам в области ВИЭ. Данный рынок развивается не только количественно, но и качественно. В обнародованном рейтинге Всемирного банка Doing Business - 2017 Казахстан занял 35-е место среди 190 стран мира по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» - рост на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, Казахстан вошел в число стран, осуществивших наибольшее количество реформ в секторе за период с 2 июня 2015 по 1 июня 2016. Для национальной инновационной системы рынок технологий возобновляемых источников энергии сформирован. Также сформирован и системный маркетинговый механизм для продвижения - Экспо 2017.

В декабре нацкомпания Астана ЭКСПО-2017 совместно с Министерством энергетики РК подвела итоги республиканского конкурса «Болашақ энергиясы» - «Энергия будущего» среди отечественных изобретателей. На сайте yourexpo.kz демонстрировались отечественные ноу-хау в области альтернативной энергетики. Всего на конкурс поступило около ста заявок, однако экспертной комиссией Минэнерго было отобрано только 50 проектов. В целом за них проголосовало 55 тысяч человек. Лучшим проектом, по мнению интернет-пользователей, признана работа кандидата технических наук, профессора кафедры компьютерной технологии и логистики Марата Исекеева. Его разработка под названием «Многоуровневая многорядная ветростанция роторного типа» использует эффект сквозняка, за счёт чего установка вырабатывает электроэнергии на 30-50% больше по сравнению с её аналогами. Проект ученого будет представлен на выставке ЭКСПО-2017 в числе 28-ми работ казахстанских ученых в зоне «созидательной энергии» павильона «Казахстан».