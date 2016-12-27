ВХЛ: «Торпедо» обыграло «Зауралье», а «Сарыарка» уступила «Рубину»

Перед визитом в Курган у «Торпедо» была за спиной победная серия из восьми матчей. А если заглянуть глубже, то из 16 крайних встреч оно выиграло 15. А уступило только по буллитам в казахстанском дерби. Поэтому неудивительно, что именно команда Алексея Ждахина лидирует в таблице на данный момент.





Более того, еще до игры с «Зауральем» было понятно, что в 2017-й именно усть-каменогорцы войдут в роли номера один. Потому что «СКА-Нева» и ТХК все запланированные на 2016 год матчи уже сыграли, а «Сарыарка» даже если бы выиграла оба оставшихся матча при двух проигрышах «Торпедо», все равно уступала бы по дополнительным показателям.





Но их в итоге считать не пришлось. Конечно, частично «вина» в этом лежит на карагандинцах, но о них мы расскажем ниже. А в большей степени из-за того, что «Торпедо» выиграло девятый матч кряду. Но получилось это совсем непросто и дело ограничилось одним голом, который был забит еще на пятой минуте. А потом вратари команд Гафиуллин и Кудрявцев повесили амбарные замки на свои ворота, голкипер гостей так вообще, получается, сделал это еще до стартового вбрасывания, выбив первый «сухарь» в своей карьере в ВХЛ.





- Игра равная была, с равными моментами у обоих ворот. Просто один из этих моментов нам удалось реализовать, - заметил после матча Ждахин. - Действительно, соперник очень серьезный, с организованной обороной, тяжело было сквозь нее пройти.





- Хороший, мощный соперник нам противостоял. У этих ребят за плечами не только игры в КХЛ, но и на чемпионатах мира. Понятно, что нам было сложно, - сказал в свою очередь наставник «Зауралья» Михаил Звягин. - Первый период отыграли очень робко, плохо начали и, как следствие, получили гол. В итоге, он оказался решающим. С нулем заброшенных шайб тяжело выиграть и на победу не имеешь права.





За последние три года «Сарыарка» выиграла у «Рубина» четыре матча из пяти, а уступила только в овертайме. Так что прервать традицию в какой-то степени могло только новогоднее чудо, ведь и сейчас команда из Казахстана располагается в таблице гораздо выше тюменцев.





«Сарыарка» вообще, как и «Торпедо», довольно успешно выступает в последнее время. Похуже, конечно, в плане количества побед. Но если сравнивать их с поражениями, то успеха карагандинцы добиваются гораздо чаще. Оттого и расположились на четвертой строчке в таблице.





Но все же поражения иногда случаются. И на этот раз оно действительно вышло сродни чуду. И вот почему. Первый гол в матче был забит за три с половиной минуты до конца третьего периода. Причем отличился «Рубин». Но дело отнюдь не закончилось чистой победой. Потому что гости меньше, чем за полторы минуты до сирены нашли в себе силы отыграться. И ошибку у хозяев в тот момент совершил форвард Артур Скородумов. Так что ему пришлось реабилитироваться на буллитах, до которых дошло дело, несмотря на два выхода один на один у «Сарыарки» в овертайме. И парень реализовать три попытки из трех ему предоставившихся! А вот Олега Ломако у гостей хватило только на два взятия ворот…





- Игра оставила приятное впечатление, как в плане содержания, так и по количеству острых моментов, - заметил после матча главный тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев. - В обеих командах здорово действовали вратари. То, что было заброшено мало шайб - их заслуга. А в овертайме, мы не смогли реализовать два выхода один на один.





- Обе команды были немного скованы в первом периоде. Потом трибуны оживились, и хоккей стала динамичнее, - сказал в свою очередь наставник «Рубина» Евгений Михалкевич. - Плохо, что, забросив в третьем периоде шайбу, мы не дотерпели и позволили сопернику сравнять счет. На пересменке нас поймали. Но хорошо, что победили по буллитам. Два очка есть два очка. Буллиты Скородумова? В моей практике был случай, когда игрок из восьми буллитов реализовал семь. Правда, это произошло в матче молодежных команд. Если человек психологически устойчив, то способен на такое.



