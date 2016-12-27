В соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» утверждены Правила заключения, продления и расторжения трудового договора с административными государственными служащими корпуса «А».

В частности при назначении лица на административную государственную должность корпуса «А» с ним заключается трудовой договор сроком на четыре года, если иной срок не установлен законами и актами Президента Республики Казахстан, с возможностью его продления на указанный срок не более одного раза. Трудовой договор заключается на основе типового трудового договора согласно приложению к Правилам.

Также при занятии временно вакантной административной государственной должности корпуса «А» трудовой договор заключается на период временного отсутствия административного государственного служащего корпуса «А», занимающего данную должность.

Трудовой договор с административными государственными служащими корпуса «А» заключается должностным лицом (органом), имеющим право назначения на государственную должность и освобождения от государственной должности, либо уполномоченным им должностным лицом (органом) - (далее - уполномоченное лицо).

Трудовой договор с административными государственными служащими корпуса «А», назначаемыми Президентом Республики Казахстан, заключается Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

Трудовой договор с административными государственными служащими корпуса «А», назначаемыми Премьер-Министром Республики Казахстан, заключается Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора хранится у административного государственного служащего корпуса «А», второй - в его личном деле, которое хранится в службе управления персоналом (кадровой службе) государственного органа.

Внесение изменений и дополнений в трудовой договор осуществляется по согласию сторон в письменной форме.

При плановой ротации административного государственного служащего корпуса «А» на другую государственную должность корпуса «А» с ним заключается новый трудовой договор на срок, предусмотренный законодательством для занятия данной должности.

В случае проведения ротации административного государственного служащего корпуса «А», не предусмотренной планом ротации, с административным государственным служащим корпуса «А» заключается новый трудовой договор на оставшийся срок трудового договора, заключенного до проведения его ротации.

При проведении межсекторальной ротации внутри государственного органа, не предусмотренной планом ротации, с административным государственным служащим корпуса «А» заключается дополнительное соглашение к трудовому договору на срок, не превышающий срок действия трудового договора.

При реорганизации государственного органа в трудовой договор вносятся соответствующие изменения, административный государственный служащий корпуса «А» продолжает работу на занимаемой должности.

Уполномоченное лицо в срок не менее четырех месяцев до истечения срока трудового договора вносит в уполномоченный орган по делам государственной службы обоснованное предложение:

1) о продлении срока трудового договора с административным государственным служащим корпуса «А»;

2) о расторжении трудового договора.

При отсутствии соответствующего решения до истечения срока трудового договора административный государственный служащий корпуса «А» продолжает работу на занимаемой должности до принятия решения Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан (далее - Национальная комиссия) либо в случае делегирования Национальной комиссией - уполномоченным лицом.

На основании рекомендации Национальной комиссии уполномоченное лицо принимает решение о продлении срока трудового договора либо его расторжении.

Трудовой договор с административным государственным служащим корпуса «А» расторгается без согласования с Национальной комиссией при подаче административным государственным служащим корпуса «А» заявления об увольнении по собственному желанию, за исключением случаев рассмотрения их ответственности за коррупционное правонарушение либо совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

Трудовой договор с административным государственным служащим корпуса «А» расторгается без согласования с Национальной комиссией в случае достижения им пенсионного возраста, установленного законом Республики Казахстан.

Лицу, указанному в части первой настоящего пункта, по взаимному согласию сторон допускается продление срока нахождения на занимаемой должности корпуса «А» на один год, но не более срока действия трудового договора путем заключения дополнительного соглашения.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.