Бюро Сената утвердило План работы Палаты на 2017 год
Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Бюро Сената Парламента, на котором определена повестка дня заседания верхней Палаты.
29 декабря сенаторы рассмотрят законопроекты о ратификации казахстанско-иранского соглашения о передаче осужденных лиц и казахстанско-словенской межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней.
В первом чтении Палата рассмотрит законопроекты «О пастбищах» и поправки в законодательство по вопросам использования пастбищ.
Члены Бюро распределили законопроекты, поступившие из Мажилиса.
Дальнейшей проработкой законопроекта о ратификации казахстанско-словенской межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней займется Комитет по финансам и бюджету.
Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен головным по законопроекту «О судебно-экспертной деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам судебно-экспертной деятельности».
На Бюро также утвержден План основных мероприятий Сената на 2017 год. На следующий год запланировано провести четыре парламентских слушаний, двенадцать выездных заседаний постоянных Комитетов Сената.
В целях реализации Плана Нации и стратегических программ, направленных на социально-экономическое развитие страны, Сенат проведет десять круглых столов и четырнадцать встреч.
Среди важных международных мероприятий - проведение Конференции Пагоушского движения и заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
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