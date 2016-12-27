Бюро Сената утвердило План работы Палаты на 2017 год

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Бюро Сената Парламента, на котором определена повестка дня заседания верхней Палаты.

29 декабря сенаторы рассмотрят законопроекты о ратификации казахстанско-иранского соглашения о передаче осужденных лиц и казахстанско-словенской межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней.

В первом чтении Палата рассмотрит законопроекты «О пастбищах» и поправки в законодательство по вопросам использования пастбищ.

Члены Бюро распределили законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Дальнейшей проработкой законопроекта о ратификации казахстанско-словенской межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней займется Комитет по финансам и бюджету.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен головным по законопроекту «О судебно-экспертной деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам судебно-экспертной деятельности».

На Бюро также утвержден План основных мероприятий Сената на 2017 год. На следующий год запланировано провести четыре парламентских слушаний, двенадцать выездных заседаний постоянных Комитетов Сената.

В целях реализации Плана Нации и стратегических программ, направленных на социально-экономическое развитие страны, Сенат проведет десять круглых столов и четырнадцать встреч.

Среди важных международных мероприятий - проведение Конференции Пагоушского движения и заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.