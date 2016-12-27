О нормативных правовых актах

Р. Мухаев,

Главный эксперт

департамента регистрации нормативных

правовых актов Министерства юстиции

Республики Казахста

Закон Республики Казахстан «О правовых актах» был принят 6 апреля 2016 года. Хочу остановиться на основных норм нового Закона.

Что такое норма права? Норма права - это общеобязательное правило поведения постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение, распространяющееся на индивидуально неопределенный круг лиц в рамках регулируемых общественных отношений. Из этого исходит понятия нормативного правового акта, то есть, нормативный правовой акт - это письменный официальный документ на бумажном носителе и идентичный ему электронный документ установленной формы, принятый на республиканском референдуме либо уполномоченным органом, устанавливающий нормы права, изменяющий, дополняющий, прекращающий или приостанавливающий их действие.

Нормативные правовые акты подразделяются на основные и производные. Нормативные правовые приказы принимаются руководителями ведомств центральных государственных органов при наличии прямой компетенции по их утверждению в нормативных правовых актах государственного органа, в структуру которого входит ведомство, и не могут затрагивать права и свободы человека и гражданина.

Данный Закон введен в действие 18 апреля т.г. и предусматривает определенные новшества, в том числе в сфере государственной регистрации нормативных правовых актов.

Институт государственной регистрации нормативных правовых актов является одним из основных способов реализации поставленных перед органами юстиции задач по осуществлению правовогообеспечения деятельности государства.

В этой связи особо актуальным является рассмотрение последних нововведений в сфере государственной регистрации нормативных правовых актов.

Так, Законом «О правовых актах» расширен круг субъектов уполномоченных принимать нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации в органах юстиции.

С введением в действие нового Закона, государственной регистрации подлежат, также нормативные правовые постановления ревизионных комиссий.

Согласно подпункту 7) пункта 3 статьи 44 Закона «О правовых актах» органы юстиции Республики Казахстан отказывают в государственной регистрации нормативного правового акта, если такой акт касается прав, свобод и обязанностей граждан и принят без рекомендаций Общественного совета, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей пункта 2 статьи 20 Закона.

Вместе с тем, новым Законом «О правовых актах» расширен перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации, а именно государственной регистрации, наряду с нормативными постановлениями Конституционного Совета, Верховного Суда Республики Казахстан и актов, содержащих государственные секреты, также не подлежат:

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок взаимодействия уполномоченных органов с другими государственными органами и не распространяющиеся на третьих лиц;

- нормативные правовые акты, определяющие статус и полномочия государственного органа;

- нормативные правовые акты, устанавливающие квалификационные требования к претендентам (кандидатам) на занятие государственной должности и разработанные на основании типовых квалификационных требований.

Также, Законом «О правовых актах» определен новый институт - институт отмены государственной регистрации нормативного правового акта, который предусматривает компетенцию органов юстиции по принятию мер в отношении зарегистрированных нормативных правовых актов, не приведенных по результатам правового мониторинга уполномоченными органами в соответствие с действующим законодательством.

По нашему мнению новый Закон охватил все аспекты законодательства по совершенствованию сферы государственной регистрации нормативных правовых актов.