О начале реализации квартир в Усть-Каменогорске через интернет

Начало приема заявок: 30 декабря 2016 года в 10.00 (по времени Астаны). Окончание приема заявок: 16 января 2017 года в 10.00 часов (по времени Астаны).

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» объявило о начале реализации 95 квартир в многоквартирном жилом доме с коммерческими помещениями в городе Усть-Каменогорск. Заявки на приобретение квартир будут приниматься через веб-сайт www.fnsk.kz





Жилой дом построен по государственной Программе «Развития регионов до 2020 года». 95 имеющихся квартир реализуются в аренду с выкупом, сроком до 15 лет. Выставлены на продажу три типа квартир: одно, двух и трехкомнатные. Площадь недвижимости от 45 до 85 квадратных метров.





Основными критериями приобретения жилья через механизм аренды с выкупом являются отсутствие жилья или отсутствие сделок с недвижимостью за последние 36 (тридцать шесть) месяцев в г.Усть-Каменогорск либо улучшение жилищных условий, т.е. наличие жилья в данном городе, где на каждого члена семьи приходится менее 18 квадратных метров. Достаточный уровень платежеспособности, позволяющий оплачивать ежемесячные арендные платежи. Предварительно рассчитать уровень платежеспособности можно на калькуляторе, размещенном на сайте www.fnsk.kz





Всем лицам, заинтересованным в приобретении квартир, необходимо зарегистрироваться на сайте www.fnsk.kz . Данную процедуру рекомендуется провести до начала приема заявок. Для регистрации на сайте необходимо наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП). Все подробности на сайте www.fnsk.kz





Начало приема заявок: 30 декабря 2016 года в 10.00 (по времени Астаны). Окончание приема заявок: 16 января 2017 года в 10.00 часов (по времени Астаны).





Более подробно с планировками квартир и местом расположения многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в г.Усть-Каменогорск можно ознакомиться на сайте www.fnsk.kz или по телефону 8 (7172) 91-90-70.



