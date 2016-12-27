Прокуратура проверит пост Божены Рынски о катастрофе Ту-154

В ведомстве пояснили, что просьба проверить высказывания Рынски поступила от члена Общественной палаты Артема Кирьянова. Представитель ведомства пояснил, что проверка начнется сразу после получения всех необходимых документов.

В ведомстве также заявили, что по итогам проверки высказыванию Рынски дадут правовую оценку - то есть, примут решение либо о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки, либо об отказе в возбуждении дела.

Ранее в интернете появилась электронная петиция к властям России с требованием лишить Рынску российского гражданства. Эту идею поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Действующее российское законодательство не предусматривает такого наказания, как лишение гражданства.





Лишение гражданства не указано ни в одном из кодексов в качестве возможной меры наказания за какие-либо проступки, а российская конституция прямо запрещает лишать гражданства людей в случае, если у них нет второго гражданства и они могут оказаться без гражданства вообще.





Ставшая причиной ожесточенных споров в соцсетях запись появилась в "Фейсбуке" Рынски 25 декабря, в день, когда в районе Сочи потерпел крушение Ту-154, принадлежавший российскому министерству обороны.

На борту самолета, направлявшегося в Сирию, находились 92 человека, в том числе экипаж, основной состав ансамбля песни и пляски имени Александрова, врач и филантроп Елизавета Глинка и съемочные группы трех телеканалов. Все они погибли.





В своем посте Рынска выразила удовлетворение тем, что среди погибших оказались сотрудники телеканала НТВ, с которыми у нее в 2014 году произошел конфликт из-за их попытки взять у нее интервью вопреки ее нежеланию говорить с ними.





После этого конфликта телеканал подал на Рынску в суд, заявив, что она нанесла побои корреспонденту, пытавшемуся взять интервью, и повредила видеокамеру. По итогам разбирательства суд приговорил ее к году общественных работ.





Пост Рынски стал предметом оживленной дискуссии в социальных сетях. Часть пользователей интернета встала на ее сторону, а другая часть сочла подобные комментарии в адрес погибших людей неуместными.