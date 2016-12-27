Холдинг «Байтерек» открыл финансирование экспорта цианистого натрия в Россию

В 2017 году предприятие планирует произвести до 10 500 тонн продукции, 40% которой планируется экспортировать в РФ, 60% - поставить на внутренний рынок.

Дочерней организацией Холдинга «Байтерек», АО «Банк Развития Казахстана» (далее- Банк, БРК), под страховое покрытие дочерней организации Холдинга, АО «КазЭкспортГарант» (далее - КЭГ), открыто финансирование экспорта цианистого натрия в Российскую Федерацию.





БРК предоставил ТОО «Talas Investment Company» займ сроком до 12 месяцев для осуществления экспортных поставок продукции в Российскую Федерацию. Сделка стоимостью 1,2 млрд тенге профинансирована под страховое покрытие КЭГ, которая предоставляет страховое покрытие на всю сумму и весь срок займа.

Ранее БРК в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 (ГПИИР) профинансировал проект ТОО «Talas Investment Company» по строительству завода по производству цианистого натрия мощностью 15 000 тонн в г. Каратау (Жамбылская область).





«Синергия сотрудничества с нашей сестринской организацией «КазЭкспортГарант» позволит совершенствовать систему государственной поддержки казахстанского несырьевого экспорта. Страховое покрытие КЭГ снизит кредитные риски БРК при финансировании экспортных операций, а также даст возможность Банку предоставлять заемные средства в случаях недостатка залогового обеспечения, либо, когда залоговое обеспечение не представляется возможным, поскольку заемщиком выступает нерезидент», - отметил Председатель Правления БРК Болат Жамишев.





«Страхование займа предоставляет страховую защиту кредитору от риска дефолта заемщиком по займам связанным с экспортом из Казахстана. В свою очередь, КЭГ передает значительную часть риска партнерам-перестраховщикам, что позволяет вовлекать частный капитал перестраховочных организаций в инструменты поддержки экспортеров», - подчеркнул Председатель Правления КЭГ, Руслан Искаков.





Предоставленные на экспортные операции ТОО «Talas Investment Company» заемные средства будут направлены на приобретение энергоресурсов, сырья (аммиак, каустическая сода, серная кислота, гипохлорид натрия, платиновый катализатор), последующее производство и экспорт цианида натрия, используемого преимущественно в золотодобывающей промышленности. Контракт на поставку в объеме 4 тысяч тонн цианистого натрия заключен с российской компанией «Торговый дом «СIP Group», специализирующейся на поставках оборудования и сырьевых компонентов для крупных золотодобывающих предприятий Сибири и Дальнего Востока.

Единственный на сегодняшний день в Казахстане завод по производству цианида натрия был введен в промышленную эксплуатацию в июле текущего года. С момента запуска по 30 ноября т. г. на предприятии было произведено около 2 000 тонн продукции на сумму 1,3 млрд тенге. Доля выручки от экспорта составила 7% в общем объеме продаж продукции. До конца 2017 года компания планирует нарастить долю экспортной выручки в пять раз от текущих показателей - до 3 млрд тенге, или 36% от общего объема запланированных продаж.





«Наше предприятие наладило выпуск цианида натрия высокого качества с содержанием основного вещества 97,5%, что позволяет нам не только осуществлять частичное импортозамещение этой дорогостоящей продукции в Казахстане, но и быть конкурентоспособными на внешних рынках. Меры поддержки со стороны государства, Холдинга «Байтерек», позволяют нам строить планы по планомерному наращиванию экспорта продукции в Россию и страны Центральной Азии: Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан. В перспективе, к 2020 году доля экспортной выручки составит до 70 процентов от общего объема продаж», - отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ТОО «Talas Investment Company» Медеубек Тындыбеков.





В 2017 году предприятие планирует произвести до 10 500 тонн продукции, 40% которой планируется экспортировать в РФ, 60% - поставить на внутренний рынок. В настоящее время в числе покупателей продукции «Talas Investment Company» в Казахстана, с которыми уже заключены контракты: ТОО «Central Asia gold production», ТОО «ПАЛМ-ЕС», ТОО «Казцинк», АО «АК Алтыналмас».





На полную проектную мощность (15 000 тонн в год) компания планирует выйти в 2018 году. В процессе производства цианида натрия также будет осуществляться выпуск побочного продукта - сульфата аммония в объеме до 5 000 тонн в год. Данная продукция будет реализовываться казахстанским сельхозпроизводителям.





ТОО «Talas Investment Company» основано в 2008 году. Завод ТОО «Talas Investment Company» по производству цианида натрия мощностью 15 000 тонн в год, расположенный в промышленной зоне города Каратау Жамбылской области, был введен в промышленную эксплуатацию в июле 2016 года.





АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».





АО «КазЭкспортГарант» создано 12 мая 2003 года как «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». С сентября 2010 года компания переименована в АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант». Сегодня это национальный институт развития, 100% акций которого принадлежат АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». АО «КазЭкспортГарант» осуществляет свою деятельность в качестве экспортно-кредитного агентства РК. Миссией корпорации является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ и услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.







