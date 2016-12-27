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В ВКО мужчина ради сигарет убил молотком пенсионерку

27 декабря 2016, 10:48

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима с возмещением морального вреда родственникам погибшей в размере двух миллионов тенге.


В поселке Верхберезовском Глубоковского района местный житель зверски убил 77-летнюю женщину, которой помогал по хозяйству. Поводом для расправы стал отказ пенсионерки купить ему сигареты, сообщает YK-news.kz.

40-летний безработный мужчина на протяжении пяти лет помогал по хозяйству пожилой женщине. За это она его кормила, покупала спиртное и сигареты.

Сентябрьским утром мужчина проснулся с похмелья. Сразу пошел к своей "работодательнице" и стал требовать, чтобы она купила ему курево. Пенсионерка отказалась, из-за чего вспыхнула ссора. Затем, как изложено в показаниях подсудимого, он "сам не помнит, как это произошло" — мужчина схватил молоток и семь раз ударил женщину по голове. После чего вышел во двор, подпер дверь гвоздодером, а орудие убийства выкинул в огород.

Тело обнаружила дочь женщины. Через три дня сотрудники полиции нашли подозреваемого и задержали его.

В суде брат подсудимого рассказал, что его дважды кодировали от алкоголизма, но он все равно продолжал пить, в связи с чем и состоял на учете в наркодиспансере.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима с возмещением морального вреда родственникам погибшей в размере двух миллионов тенге.

Фото: Крым.Комментарии

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