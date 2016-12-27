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Землетрясение в Китае частично нарушило ж/д сообщение в юго-западной части страны

27 декабря 2016, 10:49

Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясений не поступала.


Землетрясение, произошедшее во вторник утром в муниципалитете Чунцин в юго-западной части страны, частично нарушило скоростное железнодорожное сообщение в регионе, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе Жунчан в 08.17 по местному времени (03.17 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.
Как сообщили CCTV в управлении железных дорог города Чэнду, во время землетрясения на участке скоростной железной дороги между Чэнду и Чунцином ощущались легкие толчки. Было принято решение приостановить сообщение. Для обследования путей были направлены эксперты. Сообщается, что из-за этого опаздывают четыре скоростных поезда, а также было приостановлено движение еще 10 поездов.

Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясений не поступала.

Фото © AFP 2016/ Stringer

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