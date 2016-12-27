Казахстанская художница с ДЦП произвела фурор в Испании

18 декабря в Барселоне прошла персональная благотворительная выставка казахстанской художницы Толкын Сакбаевой под названием «Калейдоскоп». Ничего особенного, вот только Толкын – необычная девушка. Она преодолела свои физические ограниченные возможности, чтобы исполнить давнюю мечту – стать художником. Ее пример вдохновляет, пишет Stan.kz











Толкын родилась с диагнозом детский церебральный паралич. Надежда на то, что малышка сможет нормально разговаривать или уж тем более рисовать, была очень маленькой. В 4 года она впервые взяла в руки карандаш и несколько месяцев старательно училась выводить простые линии, потому что руки ее не слушались. Тогда она проявила свою первую страсть к рисованию. Сегодня девушке 25 лет, и она создает прекрасные картины, полные красок, света и жизни.













Выставка «Калейдоскоп», прошедшая в Центре искусства и культуры «Эспронседа», уже вторая по счету в Испании, где Толкын живет и учится уже чуть больше двух лет. Все работы девушки большого формата – каждая почти три метра в ширину.













Яркие краски, уверенные размашистые мазки, царящий дух импрессионизма — вот, что присуще картинам казахстанской художницы.













На полотнах Толкын изображены живописные пейзажи, выразительные портреты и абстрактные натюрморты.













Глядя на ее работы можно понять, что девушка неравнодушна к детям да и, в целом, является человеком, ориентированном, в первую очередь, на семью.













Толкын говорит, что немалое влияние на ее творчество оказывает музыка.













В поисках свежих идей художница отправляется на улицу, чаще в местные парки. По словам Толкын, Барселона ее очаровывает и вдохновляет.



























































































