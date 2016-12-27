Казахстанская художница с ДЦП произвела фурор в Испании
27 декабря 2016, 11:03
Она преодолела свои физические ограниченные возможности, чтобы исполнить давнюю мечту – стать художником.
18 декабря в Барселоне прошла персональная благотворительная выставка казахстанской художницы Толкын Сакбаевой под названием «Калейдоскоп». Ничего особенного, вот только Толкын – необычная девушка. Она преодолела свои физические ограниченные возможности, чтобы исполнить давнюю мечту – стать художником. Ее пример вдохновляет, пишет Stan.kz.
Толкын родилась с диагнозом детский церебральный паралич. Надежда на то, что малышка сможет нормально разговаривать или уж тем более рисовать, была очень маленькой. В 4 года она впервые взяла в руки карандаш и несколько месяцев старательно училась выводить простые линии, потому что руки ее не слушались. Тогда она проявила свою первую страсть к рисованию. Сегодня девушке 25 лет, и она создает прекрасные картины, полные красок, света и жизни.
Выставка «Калейдоскоп», прошедшая в Центре искусства и культуры «Эспронседа», уже вторая по счету в Испании, где Толкын живет и учится уже чуть больше двух лет. Все работы девушки большого формата – каждая почти три метра в ширину.
Яркие краски, уверенные размашистые мазки, царящий дух импрессионизма — вот, что присуще картинам казахстанской художницы.
На полотнах Толкын изображены живописные пейзажи, выразительные портреты и абстрактные натюрморты.
Глядя на ее работы можно понять, что девушка неравнодушна к детям да и, в целом, является человеком, ориентированном, в первую очередь, на семью.
Толкын говорит, что немалое влияние на ее творчество оказывает музыка.
В поисках свежих идей художница отправляется на улицу, чаще в местные парки. По словам Толкын, Барселона ее очаровывает и вдохновляет.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836488-a89820427f4fc15caded15703007c2a7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com