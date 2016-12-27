МТФ с уникальным доильным цехом открылась в ВКО

Молочно-товарная ферма заработала на базе крестьянского хозяйства «Камышинское», где насчитывается 3700 голов крупного рогатого скота, 1100 из них – дойные коровы.

В Шемонаихинском районе открылась новая молочно-товарная ферма на 620 голов. За шесть месяцев здесь удалось наладить уникальное производство: за час благодаря современному оборудованию через доильный зал могут пройти 150 коров в час.









Молочно-товарная ферма заработала на базе крестьянского хозяйства «Камышинское», где насчитывается 3700 голов крупного рогатого скота, 1100 из них – дойные коровы. На рынок области хозяйство ежедневно поставляет 38 тонн молока. Благодаря новой ферме мощность производства будет увеличена.









Ее строительство, как сообщил глава крестьянского хозяйства Владимир Акулов, проходило за счет собственных средств, только на оборудование потрачено 181 млн тенге.





Поздравило хозяйство с открытием новой фермы руководство области и района. Также разделили радость события представители сельхозформирований со всей республики, в их числе директор известного на всю страну генеральный директор ТОО Агрофирма «Родина», Қазақстанның Еңбек Ері (Герой труда Казахстана) Иван Сауэр.









- Жители села Камышинка всегда отличались трудолюбием. Открытие подобной фермы – уникальное событие для страны. Такого современного доильного зала, как здесь, я не видел нигде в Казахстане, - подчеркнул Иван Сауэр.









Стоит отметить, что это не единственный шаг для совершенствования работы крестьянского хозяйства. В планах создание второй подобной МТФ на 340 голов.



