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Новости за сегодня

Весь библиотечный фонд Казахстана оцифруют

 

До 2020 года оцифруют весь библиотечный фонд Казахстана, передает Zakon.kz.

Цифровая среда создает благоприятные условия для развития деятельности библиотек, открывая новые возможности создания, хранения и продвижения библиотечных ресурсов.

По словам заместителя Премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетова, это позволит создать единый электронный каталог всех библиотек Казахстана. Вслед за этим Казахстан подключится к проекту «Электронная библиотека СНГ».

«Тогда людям будут доступны уникальные книги, допустим, из других, таких как, российских хранилищ. Одновременно с этим впервые в республике откроют центр редких книг и рукописей», - отметил он.

Кроме того, в школьную программу по литературе для учеников казахстанских школ включат лучшие произведения современных авторов, а рекламировать любую литературу для самых маленьких жителей страны разрешат бесплатно. Также, чтобы привить всем казахстанцам любовь к чтению, в стране создадут межведомственный совет поддержки чтения.

 

27 декабря 2016, 10:58
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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