Весь библиотечный фонд Казахстана оцифруют

До 2020 года оцифруют весь библиотечный фонд Казахстана, передает Zakon.kz.

Цифровая среда создает благоприятные условия для развития деятельности библиотек, открывая новые возможности создания, хранения и продвижения библиотечных ресурсов.

По словам заместителя Премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетова, это позволит создать единый электронный каталог всех библиотек Казахстана. Вслед за этим Казахстан подключится к проекту «Электронная библиотека СНГ».

«Тогда людям будут доступны уникальные книги, допустим, из других, таких как, российских хранилищ. Одновременно с этим впервые в республике откроют центр редких книг и рукописей», - отметил он.

Кроме того, в школьную программу по литературе для учеников казахстанских школ включат лучшие произведения современных авторов, а рекламировать любую литературу для самых маленьких жителей страны разрешат бесплатно. Также, чтобы привить всем казахстанцам любовь к чтению, в стране создадут межведомственный совет поддержки чтения.