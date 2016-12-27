Казахстанцы в ноябре купили 397,7 млн. долларов наличных

В ноябре 2016 года объем нетто-покупки (покупка минус продажа) наличных долларов США населением в обменных пунктах составил 397,7 млн. долларов США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.





Как сообщается, данный показатель немного выше уровня ноября 2015 года (на 11%), однако значительно ниже значений соответствующих месяцев предыдущих 5 лет (1,2 млрд. долларов США в среднем за ноябрь 2010-2014 годов).





Между тем, за 11 месяцев 2016 года нетто-покупка долларов США населением – 1,0 млрд. долл. США – была в 6,8 раз ниже объемов января-ноября 2015 года, что является самым низким показателем за 15 лет. Объемы валовой покупки долларов США населением демонстрируют почти двукратное снижение по сравнению с январем-ноябрем 2015 года.