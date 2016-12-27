Какие законопроекты Правительство планирует разработать в 2017 году

На заседании Правительства РК рассмотрен и утвержден проект плана законопроектных работ на 2017 год, согласно которому Правительство планирует разработать 28 законопроектов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Министерством юстиции совместно с заинтересованными госорганами сформирован проект плана законопроектных работ Правительства на 2017 год, который выносится сегодня на голосование. При подготовке проекта плана, учтены поручения Главы государства, руководства Правительства и положения концептуального плана законотворческой работы на 2016-2021 годы», - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Как он отметил, проект плана был рассмотрен на заседании Правительства 1 ноября 2016 года и направлен на согласование Администрации Президента.

«Администрацией Президента по результатам рассмотрения проекта плана предложено исключить из него законопроекты по вопросам административной юстиции. Это законопроект об административных процедурах и проект административно-процессуального Кодекса, а также объединить два законопроекта по вопросам регулирования АПК и семеноводства. В связи с этим доработанный проект плана законопроектных работ Правительства на 2017 год предусматривает разработку 28 законопроектов. В первом полугодии 2017 года в Парламент планируется внесение 10 законопроектов, во втором полугодии 18 законопроектов. Прошу поддержать», - указал министр.

Также он сообщил, что планом законопроектных работ Правительства на 2016 год первоначально предусматривалась разработка 26 законопроектов.

«Между тем, с начала года внесен ряд корректировок. В связи с этим планом в настоящее время предусмотрена разработка 18 законопроектов. Из указанного количества 3 закона подписаны Главой государства, 4 закона приняты Парламентом, 11 законопроектов находится на рассмотрении Парламента. По согласованию с Администрацией Президента из плана были исключены ряд законопроектов в связи с необходимостью дополнительной доработки и проведения по ним дополнительных разъяснительных работ среди населения. По итогам проделанной работы уполномоченными органами предложено 7 законопроектов перенести на 2017 год. В связи с этим разработка их предусмотрена в проекте плана законопроектных работ Правительства на 2017 год», - пояснил министр.

По его словам, в течении года в план вносились корректировки в части включения в него дополнительных законопроектов.

«Это проект закона по вопросам физкультуры и спорта, проект закона о пробации и сопутствующий ему законопроект, проект закона о дактилоскопической и геномной регистрации и сопутствующий ему законопроект. В соответствии с поручением Главы государства необходимо обеспечивать широкую разъяснительную работу по разрабатываемым законопроектам. В этой связи, а также в целях проведения системной информационно-разъяснительной работы за первыми руководителями госорганов закреплена ответственность за проведение публичных слушаний по законопроектам», - заключил М. Бекетаев.

Ксения Давыдова